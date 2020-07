ХУМАН ГЕСТ: Милионска донација на Кајри Ирвинг за кошаркарките кои нема да играат во ВНБА

Кошаркарот на Бруклин нетс, Кајри Ирвинг издвои 1.5 милиони евра за да бидат обезбедени примања за кошаркарките кои ќе ја пропуштат сезоната во ВНБА лигата поради лични, професионални, здравствени или безбедносни причини.

Средствата ќе ги обезбеди „КАИ иницијатива“ која ја покрена токму Ирвинг бидејќи имаше можност да разговара за кошаркарките кои играат во ВНБА лигата и кои одлучија да ја пропуштат сезоната.

– Имаше кошаркарките кои одлучија да се борат за социјална правда, да играат кошаркарка или да се фокусираат на физичкото или менталното здравје, се надеваме дека можеме да им дадеме поддршка кога е најпотребно – изјави Ирвинг.

“Whether a person decided to fight for social justice, play basketball, focus on physical or mental health, or simply connect with their families, this initiative can hopefully support their priorities and decisions.” — Kyrie Irving

