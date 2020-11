Хабиб ја одби можноста за „кам-бек“: Купив овци и се занимавам со земјоделство!

УФЦ шампионот во лесна категорија, Хабиб Нурмагомедов (32), се пензионираше минатиот месец откако ја одбрани титулата со победата над Џастин Гејџи, и се чини дека Дагестанецот не планира да го смени мислењето.

– Можете да се борите колку што сакате, но мора да имате цел. Јас ја исполнив мојата – рече Хабиб, кој кариерата ја заврши со 29 победи и ниту еден пораз.

Истакнува дека во моментов е многу задоволен од начинот кој го води неговиот живот.

Morning Report: Khabib Nurmagomedov says he has ‘no competitive interest,’ wants to focus on his studies and farming (@jedkmeshew) https://t.co/CyUUONbrL1 pic.twitter.com/t1RaNFtD31

— MMAFighting.com (@MMAFighting) November 20, 2020