„Еуроспорт“: Монако со интерес за Аријан Адеми! - Слободен печат

Изворот вели дека Монако не е активен од почетокот на зимскиот преоден рок, но ја следи ситуацијата со 28-годишниот играч од средниот ред на Динамо Загреб.

Македонскиот репрезентативец повторно го привлекува вниманието на трансфер пазарот, претходно беше објавено дека за неговите услуги во трката се најде клуб од Шпанија.

Како што пренесува еден од најреномираните спортски медиуми, „Еуроспорт“, Монако како една од најголемите екипи во Франција покажува интерес за Аријан Адеми.

AS Monaco intrested in signing 28 year old Macedonian defensive midfielder Arijan Ademi from Dinamo Zagreb.

