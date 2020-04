Австралиски градоначалник снимен како ги крши мерките и пие пиво на улица (ВИДЕО)

Државата Викторија го казни денеска Херберт со парична казна од 1.652 австралиски долари поради непочитување на правилата за социјално дистанцирање.

Градоначалникот од австралиската држава Викторија е казнет поради прекршување на мерките за ограничување, воспоставени поради пандемиајта на коронавирусот откако е фатен како пие пиво со други луѓе на улица.

Тони Херберт, градоначалникот на Варнамбул, е снимен на 7. април како стои пред хотел со уште три лица и пие пиво покрај својот службен автомобил, јави Би Би Си.

.@WarrnamboolCity mayor Tony Herbert has been fined by @VictoriaPolice for breaching COVID-19 laws. Was snapped drinking a beer on the city's main street last week. Herbert says he thought engaging with business owners as part of mayoral role was within law @abcmelbourne pic.twitter.com/pGbXn8TNM0

— Daniel Miles (@danielmiles) April 16, 2020