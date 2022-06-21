Зоран Попов од МНР ќе биде македонски амбасадор во САД

Ж.Н.
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Фото: МНР

Актуелниот државен секретар во Министерството за надворешни работи, Зоран Попов, треба да биде нов амбасадор на Северна Македонија во Соединетите Американски Држави, изјави претседателот Стево Пендаровски во вечерашното интервју за ТВ 24.

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„Денеска стигна агреманот за господинот Зоран Попов. Добивме согласност од американска страна. Се надевам дека до септември ќе имаме амбасадор во Вашингтон“, рече Пендаровски.

Македонија нема амбасадор во САД веќе четири и пол години. Последен македонски дипломатски претставник во Вашингтон беше Васко Наумовски, во периодот од 2014 до 2018 година.

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