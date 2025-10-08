Ви препорачуваме

ВОЈНА ВО УКРАИНА

Фото: Твитер

Во Авганистан прекинат пристапот до Инстаграм, Фејсбук и Снепчет

Д.С.
Пред

Авганистанците објавија дека одредени платформи на социјалните медиуми како што се Инстаграм, Фејсбук и Снепчет се соочуваат со ограничувања од вчера.

Добиј ги најважните вести, бесплатно на Viber

Препорачано

Жителите на Кабул и Мазар-и-Шариф рекоа дека не можат да пристапат до Инстаграм и Фејсбук без Ви-пи-ен, виртуелна приватна мрежа што им овозможува на корисниците да ги заобиколат ограничувањата за локација. Сепак, еден жител на Кабул рече дека сè уште може да пристапи до сите платформи на социјалните медиуми.

Локалната телевизиска станица Ариана Њуз, исто така, ги потврди ограничувањата во некои провинции. Некои корисници рекоа дека ограничувањата влијаеле на нивните онлајн бизниси бидејќи ги користеле платформите за промоција на своите производи.

Нетблокс потврди дека Инстаграм, Фејсбук и Снепчет биле ограничени од неколку даватели на интернет услуги во Авганистан, но дека други платформи како Ватсап и X сè уште функционираат.

Нема интернет, ТикТок претходно беше забранет

Кон крајот на септември, интернет и телекомуникациските услуги беа целосно исклучени речиси 48 часа, оставајќи ја земјата речиси целосно отсечена од надворешниот свет.

Прекинот на мрежата влијаеше на повеќе сектори, вклучувајќи ги банкарските услуги и воздушниот сообраќај. Талибанците официјално не дадоа никакво објаснување за ограничувањето на употребата на онлајн платформи низ целата земја.

Извештаите сугерираат дека одлуката е донесена по наредба на врховниот лидер на Талибанците, Хаибатула Ахунџада, поради загриженост за „моралот“.

Во 2022 година, талибанските власти наредија забрана за ТикТок и онлајн играта PUBG, која беше многу популарна во Авганистан.

Почитуван читателу,

Нашиот пристап до веб содржините е бесплатен, затоа што веруваме во еднаквост при информирањето, без оглед дали некој може да плати или не. Затоа, за да продолжиме со нашата работа, бараме поддршка од нашата заедница на читатели со финансиско поддржување на Слободен печат. Станете член на Слободен печат за да ги помогнете капацитетите кои ќе ни овозможат долгорочна и квалитетна испорака на информации и ЗАЕДНО да обезбедиме слободен и независен глас кој ќе биде СЕКОГАШ НА СТРАНАТА НА НАРОДОТ.

ПОДДРЖЕТЕ ГО СЛОБОДЕН ПЕЧАТ.
СО ПОЧЕТНА СУМА ОД 100 ДЕНАРИ

КЛИКНИ ЗА ДОНАЦИЈА

#талибанци #авганистан
Видео на денот
  • Најново
  • Најчитано

Препорачано од оваа категорија

Прочитајте повеќе

Најнизок рејтинг на Макрон досега, го сруши сопствениот рекорд по непопуларност
Чикаго под опсада: Националната гарда ја презеде контролата на клучните зони
Бабиш: Нема да даваме пари на Украина за оружје
Поранешниот директор на ФБИ на суд: Џејмс Коми ги негира обвинувањата, тврди дека е жртва на одмаздата на Трамп
Напаѓачот на синагогата во Манчестер се колнел на верност на Исламска држава
Швајцарија го ограничува азилот за Украинците
ВИДЕО | Очекувала тројка: Жена од Бангладеш роди петорка по природен пат
Меркел под вербален оган од Киев: Зборовите на поранешната канцеларка се неприфатливи и навредливи