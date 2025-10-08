Во Авганистан прекинат пристапот до Инстаграм, Фејсбук и Снепчет
Авганистанците објавија дека одредени платформи на социјалните медиуми како што се Инстаграм, Фејсбук и Снепчет се соочуваат со ограничувања од вчера.
Препорачано
Жителите на Кабул и Мазар-и-Шариф рекоа дека не можат да пристапат до Инстаграм и Фејсбук без Ви-пи-ен, виртуелна приватна мрежа што им овозможува на корисниците да ги заобиколат ограничувањата за локација. Сепак, еден жител на Кабул рече дека сè уште може да пристапи до сите платформи на социјалните медиуми.
Локалната телевизиска станица Ариана Њуз, исто така, ги потврди ограничувањата во некои провинции. Некои корисници рекоа дека ограничувањата влијаеле на нивните онлајн бизниси бидејќи ги користеле платформите за промоција на своите производи.
Нетблокс потврди дека Инстаграм, Фејсбук и Снепчет биле ограничени од неколку даватели на интернет услуги во Авганистан, но дека други платформи како Ватсап и X сè уште функционираат.
Нема интернет, ТикТок претходно беше забранет
Кон крајот на септември, интернет и телекомуникациските услуги беа целосно исклучени речиси 48 часа, оставајќи ја земјата речиси целосно отсечена од надворешниот свет.
Прекинот на мрежата влијаеше на повеќе сектори, вклучувајќи ги банкарските услуги и воздушниот сообраќај. Талибанците официјално не дадоа никакво објаснување за ограничувањето на употребата на онлајн платформи низ целата земја.
Извештаите сугерираат дека одлуката е донесена по наредба на врховниот лидер на Талибанците, Хаибатула Ахунџада, поради загриженост за „моралот“.
Во 2022 година, талибанските власти наредија забрана за ТикТок и онлајн играта PUBG, која беше многу популарна во Авганистан.