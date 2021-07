ВИДЕО: Тенисерки се испокараа на Вимблдон: Ти си најлоша тенисерка на турнирот

Австралиската тенисерка Алја Томљановиќ се пласира во осминафиналето на Вимблдон откако со пресврт ја победи Јелена Остапепнко и тоа со 4:6,6:4,6:2, а навивачите на трибините беа сведоци на вербална пресметка по мечот.



Остапенко и замери на противничката за неколку работи, а највеќе за тоа што не сакаше веднаш да пријде на мрежата и да се ракуваат по победата туку го прославуваше успехот.

– Твоето однесување е ужасно. Немаш никаков респект – и рече Остапенко на противничката Томлјановиќ која не остана должна и ѝ одговори: Најде кој да зборува.

Веднаш потоа реагираше Остапенко која и возврати:

– Ти си најлоша на турнирот, убедливо најлоша на турнирот.

The end of Ostapenko-Tomljanovic.

“Your behavior is terrible, terrible!”

“You’re the one to talk!”

“You have zero respect, yes?”

“The worst player on the tour.”#Wimbledon #ImJustHereForTheHandshake pic.twitter.com/NM9JDdD8Z7

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) July 3, 2021