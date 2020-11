ВИДЕО: „Проектил“ на Гризман, Меси со фантастичен гол во чест на Марадона!

Денеска во рамките од 11 коло во најсилното шпанско првенство екипата на Барселона на домашен терен со убедлив резултат 4:0 ја совлада Осасуна.

Гол-серијата ја започна Брејтвајт во 29 минута од средбата, а непосредно пред паузата предноста на Каталонците ја зголеми Гризман со еден „проектил“ од прва ја затресе мрежата на Херера. Французинот запиша и асистенција на овој меч, во 57 минута во една кратка „тика-така“ во прав момент го пронајде Кутињо за 3:0.

А во 73 минута конечниот епилог го постави Меси кој во еден негов препознатлив стил со неколку дриблинзи успеа на еден фантастичен начин со левата нога да се запише во листата на стрелците.



Messi scores seventh goal of the season and celebrates by revealing a Newell's shirt with the No.10 on the back in honour of Diego Maradona.

— Samuel Marsden (@samuelmarsden) November 29, 2020