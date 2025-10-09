Ви препорачуваме

ВОЈНА ВО УКРАИНА

Фото: 4news.mk / скриншот

ВИДЕО: Голем инцидент вечерва во скопски ресторан, наводно избила масовна тепачка

Ж.Н.
Во скопскиот ресторан „Дукат“ вечерва избила голема тепачка, а полицијата интервенира со повеќе возила, објави порталот „4news.mk“

Бројни полициски сили се во и околу ресторанот, а меѓу нив и неколку возила на интервентната полиција. Засега нема повеќе детали за инцидентот и информации за евентуални повредени.

Двајца се уапсени за тепачката во кафеаната во Капиштец

