Двајца се уапсени за тепачката во кафеаната во Капиштец
Двајца учесници во тепачката која се случи вечерва меѓу гости пред познат скопски ресторан во населбата Капиштец се уапсени, соопшти полицијата.
Големи полициски сили вечерва интервенираа пред ресторанот на булеварот „Митрополит Теодосиј Гологанов“
Според МВР, околу 20 часот во СВР Скопје е пријавено нарушување на јавниот ред и мир на паркингот пред угостителски објект на улица Митрополит Теодосиј Гологанов.
„По интервенцијата на полициски службеници од СВР Скопје, лишени од слобода се две лица“, велат до МВР.
ВИДЕО: Голем инцидент вечерва во скопски ресторан, наводно избила масовна тепачка
