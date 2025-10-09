Ви препорачуваме

ВОЈНА ВО УКРАИНА

Фото: Das Nationalteam

ВИДЕО: Австрија постигна десет гола, БиХ испушти победа во 96. минута

С.Д
Пред

Фудбалерите на Австрија ја забележаа најголемата победа од вечерашните квалификации за Светското првенство, Австријците немаа милост и против Сан Марино постигнаа десет гола.

Добиј ги најважните вести, бесплатно на Viber

Препорачано

Дебаклот на аутсајдерот беше најавен уште во првото полувреме во кое Австрија постигна шест гола.

Во вториот дел уште четири пати се тресеше мрежата на Австрија за конечни 10-0. Четири гола беа дело на Марко Арнаутовиќ, два постигна Пош, по еден Шмид, Грегортич, Лаимер и Вурмрбранд.
Репрезентацијата на Босна и Херцеговина имаше голема прилика да освои три бода, но одигра 2-2 против Кипар.

Босанците со голот на Катиќ и автоголот на Мичаи имаа водство од 1-2 се до завршницаа кога Питаш реализираше најсторга казна во 96. минута. Претходно за намалување на 1-2 се погрижи Лафис.

На останатите средби Данска беше убедлива со 0-6 против Белорусија, Холандија славеше над Малта со 0-4, Шкотска ја доби Грција 3-1, додека Чешка и Хрватска го одиграа единствениот натпревар без голови.ж

Најголемиот срам во денешните средби го доживеja Црна Гора која беше декласирана од Фарски Острови со 4-0.

Преземено: Спорт.ком.мк

ВИДЕО: Фудбалерите на Црна Гора го доживеаја најголемиот срам во својата историја

 

Почитуван читателу,

Нашиот пристап до веб содржините е бесплатен, затоа што веруваме во еднаквост при информирањето, без оглед дали некој може да плати или не. Затоа, за да продолжиме со нашата работа, бараме поддршка од нашата заедница на читатели со финансиско поддржување на Слободен печат. Станете член на Слободен печат за да ги помогнете капацитетите кои ќе ни овозможат долгорочна и квалитетна испорака на информации и ЗАЕДНО да обезбедиме слободен и независен глас кој ќе биде СЕКОГАШ НА СТРАНАТА НА НАРОДОТ.

ПОДДРЖЕТЕ ГО СЛОБОДЕН ПЕЧАТ.
СО ПОЧЕТНА СУМА ОД 100 ДЕНАРИ

КЛИКНИ ЗА ДОНАЦИЈА

#квалификации #австрија #светско првенство #бих #Кипар #сан марино #препорачано
Видео на денот
  • Најново
  • Најчитано

Препорачано од оваа категорија

Прочитајте повеќе

Партизан врза две победи во Евролигата, Шортс и Панатинаикос поразени кај Басконија
ВИДЕО: Фудбалерите на Црна Гора го доживеаја најголемиот срам во својата историја
ФФМ ја казни Шкендија
Муслиу: Белгијците имаат респект и гледаат сериозно на нас
Милевски: Белгија е фаворит, но ние ќе го живееме нашиот сон
Драма во домот на ѕвездата на Реал Мадрид, избувнал пожар
Де Брујне: Во Скопје одигравме најлошо – мора да бидеме добро организирани на мечот во Гент
Ѓоковиќ: Физички ова е еден од најтешките турнири во мојата кариера