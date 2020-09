Се зголемува бројот на Бразилци во Арсенал, третиот доаѓа од Лил

Екипата на Арсенал денеска го официјализираше трансферот на Габриел кој доаѓа од францускиот Лил и тоа во трансфер вреден 28 милиони евра. Габриел потпиша петгодишен договор и со тоа стана второто засилување за „топчиите“ во летниот преоден рок откако претходно од Челси пристигна неговиот сонародник Вилијан.

„Воодушевени сме со ангажманот на Габриел. Тој е фудбалер кој долго време го следиме и кој беше интересен за многу клубови“, соопшти Арсенал.

Освен официјалната потврда од Арсенал, дојде и од самиот играч и тоа на интересен начин. Имено, се започна со видео повик помеѓу Давид Луиз и Вилијан во кој двајцата Бразилци се пошегуваа дали Магалаеш се премислил и доаѓа во Арсенал, но наскоро во разговорот им се приклучи и поранешниот играч на Лил, Габриел и тоа во маичка на „топчиите“.

Arsenal officially Announce Gabriel Magalhaes Via facebook Video call with David Luiz and Willian.

– Give me me Credit because I said it. Check the quoted Tweet https://t.co/kaUDCPWg5R pic.twitter.com/4hFiFAQybN

— Laba Laba Master 🦋🦋🦋 (@Buchi_Laba) September 1, 2020