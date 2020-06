Патот на македонската репрезентација до СП 2022

Флавната промена е што ќе има повеќе групи и дека баражот за пополнување на 13 места ќе биде сосема различен од претходните години.

УЕФА одлучи кој систем ќе се применува во квалификациите за пласман на Светското прввенство 2022 година кое што ќе се одржи во Катар.

Европската фудбалска куќа донесе конечна одлука во врска со следните мундијалски квалификации и патот на 55 нејзини членки, помеѓу кои и македонската А репрезентација.

Споредено со системот кој беше актуелен за СП во Русија пред две години, главната промена е што ќе има повеќе групи и дека баражот за пополнување на 13 места ќе биде сосема различен од претходните години.

Во квалификациите за претходното СП, селекциите беа поделени во девет групи и победниците директно се пласираа, дека осум второпласирани се најдоа во бараж, во кои се играа по два меча.

🏆 The draw procedure for the 2022 @FIFAWorldCup qualifiers was today approved by #UEFAExCo, pending FIFA confirmation.

🔟 groups

✅ Group winners qualify directly

Runners-up joined by two teams from the #NationsLeague in play-offs to determine the last three teams to qualify. pic.twitter.com/P9HH4AOzb9

— UEFA (@UEFA) June 18, 2020