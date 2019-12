Не е грешка, Астон Вила го „торпедираше“ Ливерпул! (ВИДЕО)

Лани го освоија трофејот во Лигата на шампионите, а и сезонава очигледно станува историска, бидејќи со големи чекори „маршираат“ кон титулата и во Премиер лигата.

Но, ваквите резултати немаше да бидат, доколку во тимот не се наоѓаат квалитетни фудбалери како Мохамед Салах, Садио Мане, Роберто Фирмино, Алисон, Џердан Шаќири, Лалана, ван Дајк и останатите предводени од германскиот менаџер Јирген Клоп кој мораше да донесе значајна одлука.

Односно, денеска да настапи без најдобрите во четвртфиналето на Лига купот против Астон Вила, а главниот фокус го насочи на Светското клупско првенство во Доха.



Тоа го искористија фудбалерите на Астон Вила на најдобар можен начин на „Вила Парк“ со 5:0 го елиминираше составот на Ливерпул во кој воглавно настапија играчи од младинската У23 екипа на менаџерот Кричли.

Астон Вила сите дилеми ги реши уште во првото полувреме, Коџиа двапати се запиша во листата на стрелците, еднаш Хурихејн, а автогол си постигна Бојес. Конечниот епилог го постави Весли во самиот финиш од средбата (90+2).

2012/13 – Aston Villa have reached the semi-finals of the League Cup for the first time since 2012/13, whilst Dean Smith has become the first Englishman to lead the Villans to the semi-final stage of the competition since John Gregory during the 1999/00 campaign. Progressing. pic.twitter.com/Fx6AvC2UCA

— OptaJoe (@OptaJoe) December 17, 2019