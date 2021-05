Мото ГП: Доминација на Квартараро во Италија

Возачот на Јамаха, Фабио Квартараро триумфираше на шестата трка сезонава во Мото ГП шампионатот која се возеше за Големата награда на Италија, а ја одбележа трагичната смрт на младиот мотоциклистѕ Џејсон Дупаскје.

Квартараро за прв пат триумфира на патеката „Муџело“, а воедно ова беше негов трет триумф сезонава и седми воопшто во кариерата во Мото ГП класата.

A poignant moment as @FabioQ20 pays his respects to Jason Dupasquier at Arrabbiata 2 ❤️#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/IaizVzvovf

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 30, 2021