Леброн Џејмс купува тим од женската НБА лига?

Екипата на Атланта Дрим е во сопственост на довчерашниот републикански сенатор Кели Лефлер кој иако не сака да го продаде тимот, се наоѓа под голем притисок од страна на кошаркарките во женската ВНБА лига.

Проблемите на релација Лефлер – кошаркарки започнаа во моментите кога сега веќе поранешниот сенатор остро ја критикуваше кампањата во НБА лигата „Black Lives Matter“ со која кошаркарите, НБА екипите и челниците на лигата со која им дадоа поддршка на афроамериканците кои протестираа против полициската бруталност и расната нееднаквост во САД.

Think I’m gone put together an ownership group for the The Dream. Whose in? #BlackVotesMatter✊🏾 pic.twitter.com/9wclgdED2w

— LeBron James (@KingJames) January 6, 2021