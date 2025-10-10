Ви препорачуваме
Лажен лекар „закрпил“ битолчанка за 27.000 евра
Случајот е пријавен во СВР Битола на 9 октомври, а од МВР информираат дека се преземаат мерки за целосно расчистување на настанот.
Во Битола, 62-годишна жена станала жртва на класична телефонска измама во која изгубила значителна сума пари.
Според информациите од Министерството за внатрешни работи, на жената ѝ се јавил непознат маж кој се претставил како лекар во здравствена установа.
Тој ѝ соопштил дека нејзината ќерка е тешко повредена во сообраќајна несреќа и дека итно мора да биде оперирана. За наводната операција, измамникот побарал 27.000 евра.
Исплашената битолчанка, верувајќи дека станува збор за вистинска итност, ги подигнала парите и ги однела на однапред договорено место, каде што ги предала на трето лице. Подоцна, кога се слушнала со својата ќерка, сфатила дека е измамена.
Случајот е пријавен во СВР Битола на 9 октомври, а од МВР информираат дека се преземаат мерки за целосно расчистување на настанот.
