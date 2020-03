ФИА го одложи стартот на сезоната во Формула1, Мекларен прати 14 лица во карантин

Светската автомобилска федерација (ФИА) објави дека ја откажа трката за Големата награда на Австралија поради страв од ширење на коронавирусот.

Откако најголемите Ф1 ѕвезди јавно го кренаа гласот, ФИА одлучи да го откаже стартот на новата сезона во Ф1 шампионатот поради пандемијата со коронавирусот.

#F1 – FIA, Formula 1 and Australian Grand Prix Corporation joint statement regarding the cancellation of the 2020 FIA Formula 1 Australian Grand Prixhttps://t.co/ecqwHzDCAL

— FIA (@fia) March 12, 2020