Екологистот Белерин за секоја победа на Арсенал ќе засади по 3.000 дрва

Дефанзивецот на „топчиите“, Ектор Белерин кој е познат како голем љубител на природата и животните ја користи секоја можност да укаже на еколошките проблеми.

Тој одлучи да се вклучи во акцијата „One Tree Planted“ и ќе засади по 3.000 дрва за секоја победа на Арсенал до крајот на сезоната во Премиер лигата.

For every @Arsenal game we win this season I will plant 3,000 trees to help combat the carbon emissions issues we have. Follow the link to learn more on how you can get involved by planting a tree with me @onetreeplanted 🌳https://t.co/mQSqqGc7R5 pic.twitter.com/d0J9OGa1jO

— Héctor Bellerín (@HectorBellerin) June 17, 2020