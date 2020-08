Додека на улиците во Минск протестираат 200.000 демонстранти, на државна телевизија има руски концерт (ВИДЕО)

Во центарот на Минск, на протест против претседателот на Белорусија, Александар Лукашенко, се собраа околу 200.000 демонстранти, јавуваат белоруските медиуми.

Демонстрантите ги имаше во голем број и протестираа против резултатите од претседателските избори на кои, по шести пат, победи Александар Лукашенко.

In #Minsk #Belarus hundreds of thousands of people March against #Lukashenko and #repression . They march simply for their right to live in a #democracy #freebelarus #nexta_tv #ЖывеБеларусь !! #LukashenkoGoAway #LukashenkoLeave #ЛукашенкоУходи !! pic.twitter.com/vHhUwaQ3ZA

Според проценката на белоруската новинарка Хана Љубакова, само на улиците на Минск има повеќе од 200.000 луѓе.

According to @tutby, more than 220,000 people gathered near Stela in Minsk. It's the largest rally in the history of #Belarus. It feels like nobody is indifferent: motorists,youth,the elderly.They are moving to the parliament,where #Lukashenko addressed state institution staffers pic.twitter.com/GcGgOLrstj

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) August 16, 2020