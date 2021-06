Буфон по 20 години се врати во Парма, а соиграчите со кои го освои првиот трофеј одамна се пензионери и се татковци на негови соиграчи, политичари, тренери…

Џанлуиџуи Буфон на залезот од кариерата се врати во клубот во кој ја започна истата.

Легендарниот италијански голман во својата кариера освои 29 трофеи, а денеска во 44. година од животот потпиша за клубот во кој и стана професионалец, Парма.

Буфон дебитираше во 1995 година на голот на Парма, а четири години подоцна го освои и првот трофеј во клубот. Во сезоната 1998/99 Парма предводена од тренерот Алберто Малезани триумфира во италијанскиот Куп, а потоа и во тогашниот Куп на УЕФА.

