Барса потврди, Артур за 72 милиони евра во Јувентус

И официјално 23-годишниот бразилски играч од средниот ред ќе се пресели во редовите на „Старата дама“.

Оваа информација денеска ја потврди досегашниот клуб на Артур Мело, Барселона која ја информираше јавноста дека Бразилецот за 72 милиони евра плус 10 милиони како одредени бонуси ќе го облече дресот на Јувентус.

Артур за Барса одигра 72 натпревари, на „Камп Ноу“ дојде од Гремио во летото 2018 година за 31+9 милиони евра. Тој ќе остане во Барселона до крајот на натпреварувачката сезона 2019/20.

Како што веќе се најавува, босанскиот интернационалец Миралем Пјаниќ, кој досега беше дел од Јуве, се очекува наскоро да биде промовиран како нов играч на каталонскиот клуб.

LATEST NEWS | Agreement with @juventusfcen for the transfer of @arthurhromelo

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 29, 2020