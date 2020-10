Адеми со два гола го однесе Динамо Загреб во Лигата на Европа (ВИДЕО)

Македонскиот репрезентативец Аријан Адеми и неговиот тим Динамо Загреб обезбедија пласман во групната фаза во Лигата на Европа, откако во последното квалификациско коло со 3:1 ја совладаа Флора Талин.

Токму Адеми е најзаслужен за триумфот на хрватскиот тим постигнувајќи два гола во победата која им обезбеди европска есен.

Very precise ball from Bruno Petković to Gavranović who controls it perfectly and lays it off to Ademi ⚽️⚽️ pic.twitter.com/dRvnCup7Py

Captain Arijan Ademi 🇲🇰 scores to make it 2-0 for Dinamo.

Динамо поведе со голот на Гаврановиќ во 11. минута, а во 26. минута Адеми му носи водство на својот тим од 2:0.

Во второто полувреме, естонскиот тим внесе резултатска неизвесност со голот на Синјавски во 65. минута, но точка на натпреварот и разрешување на дилемите околу победникот стави токму Адеми со својот втор гол.

Arijan Ademi 🇲🇰 scores his second goal of the day, 3-1 for Dinamo against Flora. That no look pass from Petković is brilliant.

Fair to say Dinamo are going through. #UEL pic.twitter.com/smzhvKNm1J

