20 години подоцна: Лила Филиповска повторно го запеа својот хит, а погледнете кој пејач и прави друштво! (ВИДЕО)

20 години подоцна…😊 tnx @filippeshevski_ што ме потсети на едно дамнешно но преубаво време…”Ти верував до крај “ е песна што ја напиша Роберт Саздов а текстот е мој ❤️ и искрено секогаш ми буди убави емоции се надевам и на вас драги другари. Како и да е наскоро нешто ново од нас… Stay tuned 💥💥💥