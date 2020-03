Во карантин со нова фризура, премиерлигашка ѕвезда го копираше Роналдо!

Својот нов имиџ Бразилецот го покажа на „Инстаграм“, воедно облечен во дресот на НБА кошаркарскиот клуб, Лос Анџелес Лејкерс.

Еден од најперспективните фудбалери во Премиер лигата, Ришарлисон е осамен во домашна изолација додека чека да заврши пандемијата на коронавирусот и воедно да се врати на своите дневни активности.

Пред играчот на Евертон се неколку недели изолација, а веќе во првите денови реши да направи нешто што малкумина се осмелуваат да го сторат.

Поточно, Бразилецот ја избричи главата и ја копираше фризурата на славниот сонародник Роналдо од Светското првенство во 2002 година.

Richarlison copies Ronaldo’s horrendous 2002, a novel way to entertain himself while in self-isolation, by mimicking his hero. pic.twitter.com/Lb7iuHZovD

— Lilian Chan (@bestgug) March 17, 2020