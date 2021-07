ВИДЕО: Спектакуларен дочек за Мурињо во Рим

Трансферот на Жозе Мурињо во Рома сам по себе е „бомбастичен“, а каква е еуфоријата кај навивачите на „римската волчица“ денеска се виде кога Португалецот пристигна во Рим.

Дел на навивачите се собраа пред римскиот аеродром, а потоа и пред клупските простории каде Мурињо ги поздрави со клупскиот шал околу вратот.

– Воодушевен сум од првиот ден,. Кога го запознав сопственикот и Тијаго Пинто веднаш имав позитивни чувства, а тоа многу ми значи. Многу добро знам што значи Рома, ги знам навивачите, ја знам страста и доколку мислите дека проетот е „утре доаѓам и задутре ќе победиме“, тоа не е проект. Рома има проект чија намера е да остави наследство за наредните години. Се надевам дека ќе успееме во тоа додека сум тука. Бидејќи договорот е на три години, но можеби тоа ќе биде само прв договор, можеби еден ден ќе потпишам и втор – порача Мурињо.

