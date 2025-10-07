Со погубните политики на меѓународен план и сите оние грешки што ги правеа, корупцијата што ја предизвикаа, a декларативно претходно се бореа, јас тогаш, расчистив со нив во моменти кога раководство на СДСМ беше во зенитот на моќта. Излегов пред четири години на избори заедно со граѓаните по моделот за нашето Куманово. Не е битно …

ВИДЕО: Снимка од пукањето во Куманово – маскираниот напаѓач стрела кон автомобилот на Шахини Read More »