Напад со пиштол врз носителот на советничката листа на ДУИ во Липково, д-р Зеќирија Шахини / Фото: ТВ21 / скриншот

ВИДЕО: Снимка од пукањето во Куманово – маскираниот напаѓач стрела кон автомобилот на Шахини

Ж.Н.
Пред

Снимка од безбедносна камера, на која е „фатен“ нападот со пиштол што се случи попладнево во Куманово, е објавена од телевизијата „21“. На видеото се гледа моментот во кој напаѓачот, со качулка на главата, се доближува до автомобилот со кој се возел д-р Зеќирија Шахини, носител на листата на ДУИ за советот на Општина Липково на претстојните избори и неколкупати стрела кон него.

Наспроти првичната верзија на МВР, од каде известија дека врз Шахини стрелале двајца напаѓачи, на снимката се гледа дека пукачот е сам.

Шахини, лекар-пулмолог на скопската Клиника за пулмологија, е ранет во ногата и според Министерството за здравство, тој е во стабилна состојба и закрепнува.

Околу нападот денеска се огласи опозициската ДУИ, од каде остро го осудуваат инцидентот и бараат полицијата и обвинителството веднаш да го најдат и казнат сторителот.

ВИДЕО: Снимки од местото во Куманово каде беше ранет лекарот и кандидат за советник Шахини

#напад #видео #куманово #пукање #Снимка #обид за убиство #зекирија шахини
