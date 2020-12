ВИДЕО: Синот на Турам плукна фудбалер, да беше обратно ќе зборувавме за расизам

Во центарот на вниманието се најде синот на легендарниот француски фудбалер Лилијан Турам, Маркус кој по една вербална расправија го плукна во лицето Стефан Пош. Маркус Турам веднаш доби црвен картон за својот потег, и се очекува да добие поголема казна и од Германската фудбалска федерација.

Watch!!Borussia Monchengladbach attacker Marcus Thuram, who has previously been linked with #Liverpool , has been sent off for spitting in an opponent’s face. pic.twitter.com/bORU5MgRl6



Целиот случај пред ТВ камерите го прокоментира претседателот на Баерн Минхен, Карл-Хајнц Румениге кој изнесе интересна теза.

– Јас би се запрашал што би се случило доколку беше обратно, доколку Пош го плукнеше Турам? Тогаш сите ќе зборуваа за расизам – изјави Румениге.

“I asked myself what would have happened if it was the other way around. If Posch would have spat on Thuram. Then we would have another debate on racism.” Karl-Heinz Rummenigge with a completely wild and unhinged take on German TV.

pic.twitter.com/PDAygEfO5v

— Chris Williams (@Chris78Williams) December 20, 2020