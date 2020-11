ВИДЕО: И Англичаните се чудат, како може Бамфорд да биде во офсајд?

ВАР поништи гол на Патрик Бамфорд на натпреварот помеѓу Кристал Палас и Лидс на македонскиот репрезентативец Езџан Алиоски, во рамките од осмото коло во Премиер лигата.

Бамфорд ја затресе мрежата на домаќините во 17 минута, а потоа главниот судија гледајќи ја снимката изненадувачки не го призна за регуларен.

Според ВАР во оваа ситуација виновна е раката, односно рамото на Бамфорд за офсајдот.

Видео технологијата работи според правилата, но никако во склад со духот на фудбалската игра.

Проценете сами дали навистина ова беше офсајд:

Have you ever seen an armpit score a goal?!@richardajkeys and Andy Gray can't understand how Patrick Bamford's goal was disallowed for offside!#beINPL #CRYLEE 📺 HD11

Watch – https://t.co/hkoevnV6B4 pic.twitter.com/sSr5U1wkYf

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 7, 2020