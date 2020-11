Тајсон изгледа застрашувачки пред враќањето во рингот!

Иако се работи за егзибициски меч, една од најсилните светски организации (WBC) за победникот подготвува шампионски појас со името „Фронтлајн Бетл Белт“.

Легендарниот Мајк Тајсон му се враќа на боксот после 15 години, а доста сериозно ја сфаќа борбата против Рој Џонс која ќе биде одржана годинава на 28 ноември

„Железниот Мајк“ во изминатиот период објавуваше видео записи од своите тренинзи, неговите удари изгледаат многу застрашувачки, како во најдобрите денови.

Two weeks out and @MikeTyson is yoked 👀 pic.twitter.com/VZ1Ebr1nmP

— ESPN Ringside (@ESPNRingside) November 16, 2020