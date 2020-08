Снимка која го шокираше светот: Кинески амбасадор гази по легнати луѓе на Кирибати

Од друга страна, многу жители на Кирибати истакнуваат дека станува збор за вообичаена пракса каде овој формален гест за добредојде е извлечен од контекст.

Кинески амбасадор е снимен како гази по луѓе во знак на традиционалната церемонија за добредојде на островот. Додека оваа снимка многумина ги шокираше, некои ја протолкуваат како симболичен приказ на влијание на Кина ширум Тихиот Океан, други пак тврдат дека се работи за традиционална пракса која е погрешно протолкувана.

Кинескиот амбасадор Танг Сонген го потсети претходно овој месец Маракеи, корален остров во состав на Кирибати. Фотографијата прикажува како при доаѓањето на островот газел по грбовите на момчињата кои лежеле на тлото, пишува Гардијан.

„Единствено не можам да замислам ниту едно сценарио во кое одењето по грбот на децата е профатливо однесување за амабасадор (или за било која возрасна личност)“, напиша на Твитер Константин Панајоту, американски аташе за одбрана на петте пацифички острови, вклучувајќи ги и Кирибати.

I simply cannot imagine any scenario in which walking on the backs of children is acceptable behavior by an ambassador of any country (or any adult for that matter!) Yet here we are thanks to #China’s ambassador to Kiribati. https://t.co/HcJqfbaKzg

— Constantine Panayiotou (@DAOSuva) August 16, 2020