Скандал во САД: Ја напуштија салата за време на интонирање на химната (ВИДЕО)

На стартот од сезоната во женската ВНБА лига се случи недивен скандал во режија на кошаркарките на Њујорк либерти и Сиетл сторм. Имено, кога требаше да започне интонирањето на химната во салата, кошаркарките на двете екипи се повлекоа во соблекувалните каде поминаа неколку минути по што се вратија и го започнаа својот натпревар во новата сезона.

As the national anthem was played, the @nyliberty and @seattlestorm walked off the floor as part of the social justice initiative. pic.twitter.com/VihH5X3Yzh

— ESPN (@espn) July 25, 2020