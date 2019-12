Реакцијата на бабата откако ДОБИ ПОДАРОК КОЈ ГО ЧЕКАЛА 20 ГОДИНИ стана хит на интернет (ВИДЕО) - Слободен печат

Видеото од преслатката реакција на бабата која го отвара нејзиниот подарок стана хит на социјалните мрежи.

Захриа Лавет Палмер пред неколку дена на Твитер го објави видеото од својата баба и нејзината реакција на подарокот кој го посакувала цели 20 години, а видеото досега го погледнале 7,6 милиони луѓе.

„Мојата баба вчера го прослави 72. роденден. Уживајте во нејзиното отворање на торбичката која ја посакуваше 20 години“, напиша нејзината внука покрај видеото.

My granny turned 72 years old yesterday. Enjoy her opening the purse shes been wanting for 20 years. ❤️ pic.twitter.com/br7PjrXisC

— Zahriaa Lavettee 👑 (@z_lavetteeee) December 23, 2019