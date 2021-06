Принцот Хари се закани со тужба на „Би-Би-Си“: Кралската сага продолжува

Принцот Хари се закани со тужба на „BBC“ откако медиумот имаше објавено вест дека тој и Меган „не ја прашале“ кралицата за дозвола да ѝ го дадат нејзиниот прекар како ново име на ќерката Лилибет.

Новата закана на принцот и неговата сопруга е уште една „битка“ против Британската кралска институција или поточно помеѓу нив и дворјаните на Бакингемската палата, кои никогаш по правило не треба да даваат изјави, дури ни анонимно без дозвола од кралицата.

Џони Димонд, кој е кореспондант за кралското семејство на „BBC“, цитираше неименуван избор од Бакингемската палата дека кралицата „не била консултирана“ во именувањето на нејзината правнука.

Прекарот „Лилибет“ ѝ бил назначен на кралицата од нејзиниот татко Џорџ VI кога била млада девојка. Наводно, во овој период од нејзиниот живот, единствената личност која го користела прекарот да ѝ се обрати на кралицата бил нејзиниот сопруг принцот Филип, кој почина во април.

Но, по ваквата вест, принцот побарал од неговиот пријател и биограф Омид Скорби да ја објави и неговата страна од приказната.

„Извор од Сасекс изјави дека првиот повик по раѓањето на Лилибет бил кон кралицата во кој Хари споделил со неа дека парот се надева дека може да го искористи нејзниот прекар за да ѝ укаже чест. Ако таа не ја изразела нејзината поддршка, тие немало да го искористат името“, рече во твитер-објава Омид Скорби.

A Sussex source says that the Queen was the first family Harry called after Lilibet’s birth and during that conversation, he shared the couple’s hope of naming their daughter in her honor. Had she not been supportive, they would not have used the name.https://t.co/5rGmk3h3o4

— Omid Scobie (@scobie) June 9, 2021