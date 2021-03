Принцот Хари се вработи: Директор, но нема да шефува

Принцот Хари доби нов ангажман, тој стана директор на еден стартап од Силиконската долина. Војводата од Сасекс стана CIO (Chief Impact Officer), во „BetterUp Inc.“, брзорастечката компанија која се занимава со обука за животните вештини и менталното здравје.

Во последно време, Хари својата слава доста добро ја искористии со цел да влезе во некои профитабилни бизниси, а сега вели дека „има намера да помогне во создавањето на влијаение врз човековите животи, со цел да му се помогне на секого“. Тој одговорил толку кратко во мејлот, во кој бил прашан зошто одлучил да се нафати да го работи ова.

„Проактивниот тренинг овозможува бескрајни можности за личниот развој, зголемена свест и целосно подобар живот“, додаде тој. Се очекува дека принцот Хари на новата позиција ќе го даде својот придонес преку иницијативи, вклучувајќи ги и одлуките за стратегија на производите и добротворните прилози, и јавно ќе заговара теми поврзани за менталното здравје, пишува WSJ.

Од Хари на неговото ново работно место ќе се очекува тој најмногу да го употреби своето јавно влијание.

Кога станува збор за новиот ангажман на британскиот принц, не се изнесени детални податоци за самиот договор и неговата заработка. Познато е само дека Хари нема да им шефува на вработените, ниту пак ќе има директни извештаи, но веројатно ќе поминува одреден период во седиштето на компанијата во Сан Франциско, кога тоа ќе биде безбедно.

Принцот своите причини за придружување на „BetterUp“ ги дообјасни во објавата на блогот на компанијата, изјавувајќи дека ја препознава „заедничката страст“ за помагање на луѓето.

