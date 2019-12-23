ОБОЖУВА ДА СЕ СОБЛЕКУВА: Жешката Русинка без милост ги провоцира мажите (ФОТО) - Слободен печат

Руската шампионка во карлинг Ана Сидорова е позната по фантастичните резултати на мразот, но не само по тоа…
Оваа 28-годишна бринета зад себе има девет светски првенства и две учества на Олимписките игри. А, на секое натпреварување била во центарот на вниманието. Како поради резултатите, така и поради секси изгледот.
Многу позната е и по тоа што со разголени фотки во календар ги најави Зимските олимписки игри во Сочи во 2014 година.
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Вопрос не по теме фото. ⠀ Раньше я совсем не любила готовить. Точнее так: я понимала, что это необходимость в любом случае рано или поздно меня настигнет, видела как моя мама много времени проводила у плиты и старалась максимально оттянуть момент, когда я стану повелительницей половников😃 Сейчас, когда я в Москве и не на сборах, то основная нагрузка в плане приготовления еды на мне. Не могу сказать, что мне это совсем не нравится, я сохраняю интересные рецепты, стараюсь каждый раз придумывать что-то новое и оставляю место для экспериментов. Тут наткнулась в интернете на очень интересную инфу. Оказывается, среднестатистическая женщина проводит на кухне минимум 3 года своей жизни.. ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ?)! ⠀ Я вот теперь в раздумьях стоит ли продолжать внедряться в кухонное разнообразие, а то как-то читала про одну девушку, которая покупала готовую еду в магазине и тупо перекладывала в сковородки и кастрюли, мол, она умница такая всё сама приготовила. Муж возвращался с работы и не мог нарадоваться ее талантам😂😂😂 ⠀ #еда #приготовление #готовим #готовимдома #нюд #nude #nudity #foodporn #food #cook #cooking #cookingtime #swimsuit #back #she
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Журналы призывают быть красивыми к лету, а у нас жара уже сейчас – спортивный сезон в разгаре, лучшая мотивация в отражении зеркала, а за компанию всегда проще. Я в перерывах между официальными сборами🥌, @dmitry_solovyev между шоу, в уже такой родной @worldclassclubs 💪🏼 P.S. На самом деле готовимся к неделе новогодних салатов, а то ведь уже скоро😂😂😂
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У одного блоггера прочитала, что в Израиле в сравнении с Россией бодипозитив распространён среди мужчин больше – огромное количество мужчин бегают, качаются и сверкают «кубиками» на пляжах. А у нас в основном девочки ходят в залы и следят за фигурой. Мне казалось, бодипозитив – это про принятие себя любым/любой🤷🏻♀️ Лично я «за спорт» и за здоровый образ жизни. И за красивые тренировочные костюмы 😊 Я же дееевочка в конце концов😝 @adidasrussia
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19 сентября, Аня сходила на море искупаться. Отчитываюсь: слушайте, не знала, что столько соотечественников отдыхают в Сочи, тем более в сентябре. Сфоткаться можно только в компании ещё человек 300, поэтому сделала селфи из номера. Море холодное, когда заходишь, потом привыкаешь, но, конечно не Азия и ее 29 градусов воды) Вообще, очень облагородили весь берег, набережная усыпана ресторанчиками, кофейнями, барами, очень много лежаков и даже вип-беседок на пляже. Короче сервис на любой вкус, цвет и кошелёк. Но отдыхающих тьма)
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