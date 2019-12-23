ОБОЖУВА ДА СЕ СОБЛЕКУВА: Жешката Русинка без милост ги провоцира мажите (ФОТО) - Слободен печат

Руската шампионка во карлинг Ана Сидорова е позната по фантастичните резултати на мразот, но не само по тоа…

Оваа 28-годишна бринета зад себе има девет светски првенства и две учества на Олимписките игри. А, на секое натпреварување била во центарот на вниманието. Како поради резултатите, така и поради секси изгледот.

Многу позната е и по тоа што со разголени фотки во календар ги најави Зимските олимписки игри во Сочи во 2014 година.

Преземањето на оваа содржина или на делови од неа без непосреден договор со редакцијата на Слободен Печат значи експлицитно прифаќање на условите за преземање, кои се објавени на сајтот.