Најголемата мистерија во Холивуд: Најпознатиот човек на светот бил обвинет за ненадејната смрт на холивудската дива! (ФОТО)

Доколку сте обожавател на стариот Холивуд и специфичниот хумор од почетокот на 20-те години од минатиот век, голема е веројатноста дека сте слушнале за Роско Арбакл кој бил најпознат по надимакот Фети (анг. Дебелко). Во прашање е актер и комичар кој некое време бил дури и ментор на Чарли Чаплин, открил големи филмски имиња, бил пионир на комедијата, а во 1921 година и најплатениот актер на планетата. Истата година неговата кариера била завршена и репутацијата засекогаш нарушена, а многумина и денес го споредуваат додека споредуваат за озогласениот холивудски продуцент Харви Вајнстајн, кој десетина жени го обвинија за сексуално вознемирување и неколку за силување.

Од друга страна пак Вирџинија Репе немала толку безгрижен живот. Немала многу среќа – била родена како вонбрачно дете отфрлено од страна на таткото, мајка ѝ починала кога Вирџинија имала само 11 години, се преселила кај баба ѝ во друг град, пред 16-годишна возраст абортирала два пати, а подоцна родила вонбрачно дете кое го дала на посвојување. Во наредните години, среќата конечно ѝ се насмевнала. Започнала да гради манекенска кариера, а се воспоставило и дека е талентирана актерка, па заиграла во неколку многу успешни филмови. Најмногу внимание привлекла во „Over the Rhine“, каде играла, до тогаш најпознатиот Рудолф Валентин, а подоцна била и прогласена за „најдобро облечена девојка во филмовите“. Тоа бил пресврт за Вирџинија и таа започнала да добива нови улоги, а почнала и врска со продуцентот Хенри Лерман, кој значително ѝ помогнал во кариерата.

Патовите на Роско Фети Арбакл и Вирџинија Репе се вкрстиле во 1917 година на снимањето на филмот „His Wedding Night“, а клучната средба се случила на 5 септември 1921 година, кога најпознатиот комичар на светот организирал забава во соба број 1219 во хотелот St. Francis во Сан Франциско. На забавата присуствувале неколку убавици, помеѓу кои се нашла и младата манекенка и актерка Вирџинија Репе. Во еден момент од вечерта неа ѝ се слошило и веднаш бил повикан хотелскиот лекар, кој утврдил дека 30-годишната девојка добила труење од алкохол, па и бил препишан морфиум за да се ослободи од болките и ѝ било препорачано да лежи дома.

Born Today, Mar 24, in 1887, Roscoe "Fatty" Arbuckle: A good laugh…is the most worthwhile thing in life. #classicmovies pic.twitter.com/GdtG1rExni

Два дена подоцна, Вирџинија била хоспитализирана, а нејзината пријателка Бамбина Мод Делмонт им рекла на лекарите дека Арбакл ја силувал Репе. Сепак, прегледот не укажач на силување, а Вирџинија починала два дена подоцна. Аутопсијата покажала дека причина за смртта била компликација наречена напукнување на бешиката.

Virginia Rappe, circa 1920. Often dismissed as another pretty face in early Hollywood, she was also a talented and respected designer. pic.twitter.com/aqIFfMZLkO

