Мото ГП: Квартараро незапирлив во Холандија

Возачот на Јамаха, Фабио Квартараро е победник на деветтата трка на годинешниот Мото ГП шампионат која се возеше за Големата награда на Холандија.

Младиот Французин на легендарната „катедрала на мотоциклизмот“ дојде до четвртата победа сезонава, а вкупно осма во кариерата. На второто место се пласира неговиот клупски колега од Јамаха, Маверик Вињалес, додека последното место на победничкиот подиум му припадна на Жоан Мир од Сузуки.

The rider they all have to beat…

🏆 @FabioQ20 🏆#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/2i7gEbUfm4

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 27, 2021