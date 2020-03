Манасков им помагаше на вработените во маркет! (ФОТО)

Во овие тешки времиња, играчите на Веспрем им помогнаа на вработените во маркетот да ги пополнат празниците полици со производи.

Во текот на вчерашниот ден, поточно во вечерните часови, унгарскиот ракометен клуб Веспрем им помагаше на вработените во маркетот „Интерспар“.

Помеѓу играчите секако и македонскиот репрезентативец Дејан Манасков кој се придружи во акцијата во овие тешки времиња.

Со одржување на сите можни мерки на безбедност, ракометарите помогнаа несебично.

Yesterday night, the team helped the employees of the local Interspar. The boys helped selflessly, with keeping every safety measures possible.

We would still like to ask everybody, that if it is not necessary, please do not go anywhere, stay at home!#RedUnited pic.twitter.com/RbPu2pNGm8

— VeszprémHandballTeam (@telekomveszprem) March 24, 2020