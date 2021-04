Лони Вилисон живее како бездомничка: Тажно е да се гледаат фотографиите на некогаш фаталната русокоса

Многу мажи „страдаа“ по русокосата убавица со совршена линија, а сега таа одвај преживеа на улиците на Лос Анџелес.

Поранешната манекенка Лони Вилисон (37), која беше во брак со sвездата на „Чувари на плажата“ Џереми Џексон, денес е далеку од атрактивната русокоса каква што беше некогаш, и тешко е да се препознае.

Откако две години се сметаше за исчезната, Лони беше пронајдена во Лос Анџелес минатиот октомври, каде живее како бездомничка, а нејзините најнови фотографии ја растажија јавноста.

Папараците ја снимиле Вилисон додека му се смеела на странец кој ѝ давал храна, а на фотографиите објавени од британски „Сан“ се гледа дека ѝ недостасува предниот заб.

Нејзините нови потресни фотографии се појавија само неколку месеци откако беше снимена како „копа“ во контејнер во потрага по храна.

Лони во претходното интервју за „Сан“ призна дека заглавила, а открила дека завршила на улица откако доживеала нервен слом. Уште една поранешна партнерка на Џереми, Синди Ковач, коментирала за британскиот таблоид дека актерот одбил да ѝ помогне на Лони откако се разделиле во 2014 година.

– Многу е тажно тоа што ѝ се случи на Лони и што никогаш не ја доби потребната помош – рекла Синди, додавајќи дека ѝ било лошо од начинот на кој Џереми се однесувал кон неа.

