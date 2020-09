Ѓоковиќ: Таа не мора да оди во болница поради ова!

Новак Ѓоковиќ тешко го прифати сето тоа што се случуваше на крајот од првиот сет на мечот со Пабло Карењо-Буста во осминафиналето на УС Опен.

Најдобриот светски тенисер не внимаваше најдобро и со топче ја погоди жената одговорна како линиска судија поради што организаторите одлучија за дисквалификација на српскиот ас.

Djokovic has had issues with this previously in his career, throwing his racquet etc very close to linespeople/ballkids.

Debate is still ongoing with officials. #USOpen

