Ѓоковиќ дисквалификуван од УС Опен! (ВИДЕО)

Најдобриот тенисер на светот Новак Ѓоковиќ е дисквалификуван од грен слем турнирот во САД откако случајно го погоди линискиот судија после загубениот гем за 6:5 во мечот за пласман во четвртфиналето против Пабло Карењо Буста.

Ѓоковиќ во намерата да го врати топчето кон едно од децата што ги собира, беше невнимателен и погоди жена која е линиски судија и падна на земја.

Ударот беше толку незгоден што таа почна тешко да дише. Нејзината здравствена состојба стана подобра после лекарската помош.

Судиите и супервизорот се состанаа неколку минути, по што решија да го дисквалификуваат од турнирот првиот светски рекет.

На видео записите можете да погледнете што се случи:

Top-seeded Novak Djokovic was defaulted from his fourth-round match at the #USOpen after he accidentally hit a line judge with a tennis ball Sunday. pic.twitter.com/TTstxZB2Jw

— ESPN (@espn) September 6, 2020