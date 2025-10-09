Ви препорачуваме

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa

Германец уплатил 19, освоил 120 милиони евра: Чекал две недели пред да ги подигне

Берлинец пред две недели го извлекол џекпотот на Европската лотарија и освоил 120 милиони евра, но се јавил да дури во вторникот да ја подигне добивката, јавува ДПА.

Добитникот е маж на возраст меѓу 30 и 60 години, соопштила портпаролката на Лотаријата.

„Тој не брзал, бидејќи сакал да сфати што му се случило“, рекла таа.

„Беше смирен и сталожен и не сакаше ништо да каже за своите планови, додала портпаролката.

Среќникот пополни девет колони и тоа го платил 19 евра. Неговите броеви – 7, 8, 31, 32, 33 и дополнителните 10 и 11 – биле извлечени во Хелсинки на 23 септември.

Лотаријата, поради доцнењето со јавувањето, размислувала да покрене кампања и да ги повика повремените играчи да ги проверат своите билети. Рокот за пријавување на добивката е три години.

 

 

 

