ФОТО | Познатиот актер повеќе не изгледа како што го паметите: Новата трансформација ги остави обожавателите без зборови
Холивудскиот актер Џона Хил повторно го изненади светот – овојпат со драстична трансформација. Како што пишува „Пејџ сикс“, тој е снимен на сетот од својот нов филм „Отсечен“ („Cut Off“) и изгледа целосно непрепознатливо.
Препорачано
Хил, кој е и сценарист и режисер на проектот, се појавил во впечатливо издание инспирирано од седумдесеттите: тесна ролка со леопардов дезен, фармерки со низок струк и долги црни реси, руса перика и очила со дебели рамки.
Иако тежината на актерот со години варираше, во последната деценија тој успеа да ја одржи витката фигура.
🔥🚨DEVELOPING: Hollywood actor Jonah Hill goes VIRAL after a shocking body transformation — unrecognizable and unhinged.
Once a leading man, now a cautionary tale of Hollywood excess and woke culture. 🍿 pic.twitter.com/HgG6N0C2iQ
— Wienerdogwifi (@wienerdogwifi) October 8, 2025
Во 2011 година, тој ослабе околу 18 килограми со помош на нутриционист и јапонска исхрана, но до 2014 повторно вратил дел од килограмите. Неколку години подоцна, сепак, се врати во форма и повторно покажа импресивна линија.
Во гостување кај Елен ДеЏенерис во 2018 година, Хил отворено зборуваше за своите осцилации во тежината и за тоа како јавноста влијаела врз неговата самодоверба: „Верувам дека секој од нас има слика од младоста на која му е срам да се потсети. За мене тоа е оној 14-годишен, предебел и несигурен клинец кој се чувствуваше грдо во очите на светот, слушаше хип-хоп и очајно сакаше да биде прифатен во заедницата на скejтерите“.
Актерот додаде дека со тек на време научил да се прифаќа себеси и да ја сака сопствената различност, нешто што, според него, било клучно за неговата лична и професионална трансформација.