Бранка Костиќ -Марковиќ е силна жена, мајка со вонсериска моќ која успеала да надмине тешки животни препреки за среќата на нејзиното дете. Костиќ -Марковиќ имала тежок пат за да стигне до најрадосниот момент за една жена, да остане бремена. Таа е мајка на шарманниот 14-годишен Марко, дете со атипичен развој. Добиј ги најважните вести, бесплатно …

ФОТО | Познатиот актер повеќе не изгледа како што го паметите: Новата трансформација ги остави обожавателите без зборови Read More »