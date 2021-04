ФОТО I Кренке аут: Навивачите на Арсенал бараат американскиот газда да си оди

Неколку илјади навивачи на Арсенал бараат оставка и заминување на сопствениците на „топчиите“.

Тие се собраа пред „Емирати“ стадионот за да го искажат својот став од неодамнешната одлука на сопствениците да бидат дел од 12 екипи кои ја формираа Суперлигата. Навивачите се гневни на челниците на клубот, а пред се на сопственикот Стен Кренке.

„Сакаме да си оди Кренке, сакаме да ни се врати Арсенал“ е една од паролите кои ги извикуваат навивачите на Арсенал.

Протести организираа и навивачите на останатите пет англиски клубови кои ја формираа Суперлигата, а потоа поради големиот притисок се откажаа од истака.

The scene outside the Emirates tonight with thousands of Arsenal fans calling for owner Stan Kroenke to go.#ARSEVE pic.twitter.com/RoTfXXH8XX

— Everton FC News (@LivEchoEFC) April 23, 2021