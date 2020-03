Европско првенство во 2021 година? УЕФА има друга идеја!

Постои идеја Евро 2020 да се игра во декември годинава, што на некој начин би било подготовка на играчите за она што ги чека во 2022 година.

ЕП во фудбал според досегашните најави би требало да се одложи, а УЕФА во вторник (17 март) на состанокот со претставниците на националните федерации официјално ќе донесе одлука дали тоа ќе се случи.

Поврзано со тековниот развој на ситуацијата со ширењето на Covid-19 низ Европа и анализите на Светската Здравствена Организација кои се менуваат од ден на ден, УЕФА ги повикува претставниците на 55. земји членки, заедно со одборите на Европската клупска Асоцијација и Европските лиги, како и претставници на ФИФПро да присуствуваат на состаноците кои по пат на видео конференција ќе се дискутира eвропскиот одговор на ширењето на коронавирусот.

Одлуките исто така ќе се однесуваат на сите домашни и европски натпреварувања, вклучувајќи го и наредното Европско Првенство.

Exclusive: Uefa consider staging Euro 2020 in December as major cancellations pile up | @Tom_Morgs @mcgrathmike @NHoultCricket & @GavinMairs report on the latest disruptions to the sporting calendarhttps://t.co/7id0Ym7jc5

— Telegraph Football (@TeleFootball) March 14, 2020