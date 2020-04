Далибор Петко го копираше аутфитот на Јелена Карлеуша – Луѓето „умираат“ од смеење (ФОТО)

View this post on Instagram

Kako ostati glamurozan i u doba korone? Kad ne možeš izaći snađi se sam! Za rekonstrukciju ovog zvjezdanog outfita @karleusastar potrebno je tri role ukrasnog papira i dosta selotejpa. Kosu operite prije snimanja. #stayglam #ootd #jelenakarleusa #petkochallange