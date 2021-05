Дали филмот „Mank“ е најдоброто од Финчер?!

Одговорот на насловното прашање веројатно се сведува на многу лична перцепција и толкување на филмот. Сигурно е тоа дека „Манк“ по многу нешта отскокнува од досегашните филмови на Финчер, од агол на режисерската постапка, но и од аспект на естетското во филмот.

Двата клучни фактори се сценариото и црно/белата фотографија. Дилемите околу вредностите на овој филм главно ќе ја колебаат помладата публика токму поради неупатеноста во историјата на Холивуд, непознавањето на моќниците и ѕвездите кои ја создаваа фабриката на соништата. А всушност тие моментни кога филмот толкува едно минато филмско време е идејата на Финчер. А начинот, е вистинска интелектуална проникливост инспирирана од приказната на неговиот татко Џек.

Популарноста на Дејвид Финчер кај пошироката кино-публика, но истовремено и кај посуптилните толкувачи на неговите филмови, може да се објасни и само со еден збор-деликатен. Многузначноста на овој термин со голем опсег, е во тоа што содржи елементи кои се шаролика лепеза од аспекти и рамништа.

Веројатно најблизок синоним е комплексност. Но заеднички именители на неговите филмови можат да бидат и ризикот и скокотливоста и рафинираноста и повеќеслојноста, не ретко и интригантноста. Затоа Финчер е и занимлив и пропулзивен.

„Манк“ е приказна за создавањето на „Граѓанинот Кејн“ на Орсон Велс, (филм којшто важи за најдобар на сите времиња) раскажана преку ликот на неговиот сценарист Херман Манкиевич. Сепак, тоа е само обвивката на „Манк“.

Комплексноста е во сликањето на амбиентот на процутот и кризата на Холивуд, луцидно конструирана психодрама со раскошниот цинизам на Финчер. Приказна која урнатиот идеализам го претвора во револуционерна уметност, стамена уметност, љубовно писмо до стариот Холивуд.

