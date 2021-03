20 години од песната „Lady Marmalade“ која го полуде светот: Дали се сеќавате на овој хит?

Две децении по објавувањето на песната „Lady Marmalade“ која ја отпеаја Кристина Агилера, Пинк, Мaја и Лил Ким сè уште е едно од најпознатите музички остварувања на новиот милениум.

Пејачките на оваа култна песна ја прославија 20-годишнината од својот хит на социјалните мрежи.

Кристина Агилера на својот инстаграм – профил сподели фотографија од нејзиниот незаборавен стајлинг од спотот.

„Среќна годишнина Lady Marmalade“, напиша 40-годишната ѕвезда во описот на фотографијата.

По повод годишнината од првото претставување на песната и спотот, Агилера во разговор со „Cosmopolitan“ се потсети на охрабрувачкиот сексуален концепт.

„Мислам дека сите прикажавме нешто уникатно. Пораката беше одлична затоа што секоја жена сака да се чувствува добро во својата кожа. Секоја жена сака да ја поседува својата сопствена сексуалност – без разлика дали носи корсет или не“, рече таа.

„Порано, да бидете сексуализирани во медиумите значеше дека ќе бидете етикетирани, а да ја поседувате својата сексуалност значеше дека ќе се обидат да ве засрамат“, посочи Агилера.

🎊🎉🙌🏾 20th year Anniversary “Lady Marmalade” One of the BIGGEST Collabs in HISTORY big up to @xtina @LilKim @Pink @MYAPLANET9 “The Labelle”to🙌🏾🎉 https://t.co/oTGZSjcov6 pic.twitter.com/95Qq8imIx9

— Missy Elliott (@MissyElliott) March 27, 2021