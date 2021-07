Војвотката од Кембриџ во самоизолација, откако имала контакт со лице заразено со ковид-19

Војвотката од Кембриџ, Кејт Мидлтон е во самоизолација откако стапила во контакт со лице кое било позитивно на ковид-19, објавила палатата Кенсингтон.

Војвотката од Кембриџ била во толпата на тениските мечеви на „Вимблдон“ во петокот, иако не е откриено дали тогаш се случил контактот. Кејт не била позитивна на тестот за ковид-19 и во моментов не покажувала никакви симптоми, потврдила палатата.

„Минатата недела војвотката од Кембриџ стапила во контакт со некој кој последователно бил позитивен на ковид-19“, рекла палатата во изјавата за „Newsweek“. „Нејзиното кралско височество нема никакви симптоми, но ги следи сите релевантни владини упатства и се самоизолира дома“.

Yesterday I received my first dose of the COVID-19 vaccine at London’s Science Museum. I’m hugely grateful to everyone who is playing a part in the rollout – thank you for everything you are doing. pic.twitter.com/h427iT0n4x

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 29, 2021